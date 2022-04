Com Izolda e Nailde, pela 1ª vez duas mulheres chefes de poderes no Ceará se reúnem

A chefe do Executivo e a chefe do Judiciário cearenses protagonizaram momento inédito nesta sexta, 8

A governadora do Ceará Izolda Cela (PDT) se reuniu com a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, nesta sexta-feira, 8. O encontro foi registrado pela governadora e publicado nas redes sociais. É a primeira vez que duas mulheres chefes de poderes no Ceará se reúnem.

"Recebi nesta manhã a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargadora Naílde Pinheiro. O TJCE tem sido importante parceiro do Estado em diversas áreas, mantendo sempre o respeito e a independência dos poderes. Agradeço à desembargadora pela visita", escreveu Izolda na publicação.

Assim com a posse de Izolda, que se tornou a primeira governadora mulher do Ceará no último sábado, 2, por ocasião da renúncia do ex-governador Camilo Santana (PT), a desembargadora Nailde Pinheiro tem testemunhado nas últimas semanas a ascensão feminina a instâncias de poder do Estado.

No último dia 24 de março, a presidente empossou os sete novos desembargadores do TJCE em evento histórico, que coroou pela primeira vez um maior número de mulheres. Na ocasião, cinco mulheres foram empossadas ao cargo de desembargadora.

“Hoje é um dia histórico para o Poder Judiciário alencarino, que recebe sete novos desembargadores para somar nossa força-tarefa de promover uma prestação jurisdicional mais célere e qualificada, como anseia a nossa sociedade. Sou a terceira mulher a ocupar a Presidência do Tribunal de Justiça, após 35 anos que ingressei na Magistratura, e estou aqui ofertando a minha parcela de contribuição a esta grande Instituição que, a cada Gestão, vem se aprimorando, vem buscando os meios tecnológicos, sem esquecer também a humanização. E hoje nós aumentamos a porcentagem de mulheres. É a aproximação da nossa Instituição da igualdade de gêneros, então é um avanço. Estamos orgulhosos”, destacou a presidente do TJCE na ocasião.

