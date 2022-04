Plantão da Defensoria Pública nos fins de semana completa 5 anos; saiba como ser atendido

Desde abril de 2017, a Defensoria Pública do Estado do Ceará realiza as atividades de plantão durante o fim de semana. Aos sábados e domingos, os defensores públicos realizam atendimentos focados em causas mais urgentes relacionadas às áreas de saúde, criminal, infância e juventude. Ao todo, o serviço atende 35 cidades do Estado.

A defensora pública geral do Estado, Elizabeth Chagas, reforça que a conquista do serviço dos plantões é fruto de mobilizações da sociedade civil. “Iniciamos as audiências públicas do Orçamento Participativo questionando a população sobre como poderíamos ampliar e um dos pedidos mais recorrentes desse momento de escuta era a implementação do plantão. Até porque, algumas situações não têm dia nem hora para acontecer”, ressaltou.

Nos últimos 5 anos, centenas de pessoas já foram beneficiadas pelo serviço. Além disso, durante o momento mais intenso da pandemia, 319 pessoas foram atendidas. É o que conta o coordenador das Defensorias da Capital (CDC), Manfredo Rommel Maciel. “Foi um momento bastante delicado, e não poderíamos parar com a nossa atuação. Ao contrário, encontramos novas formas de atender esse público, disseminamos nossos serviços e ampliamos o plantão defensorial para outras cidades do interior”, relatou o coordenador.

Como ser atendido

Para todos os atendimentos aos fins de semana, os assistidos devem portar documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de endereço e os documentos relacionados a cada ação. Nas demandas relacionadas à saúde, o representante deve apresentar laudo médico constando o quadro clínico do paciente com o Código Internacional da Doença (CID), o tratamento indicado, a urgência com a respectiva prioridade e as consequências caso não consiga o pedido ou ocorra alguma demora na resposta.



Fortaleza:

Atendimentos de demandas cíveis (saúde, infância, adolescência)

Local: Sede da Defensoria - Av. Pinto Bandeira, 1.111, Luciano Cavalcante (Fortaleza)

Horário: 12h às 18h.

Contato: (85) 3194.5035, 3194.5034 ou (85) 98400.5997.



Interior do Estado

Plantão Criminal

Os defensores acompanham as audiências de custódia de pessoas que foram presas ao longo do final de semana. A assistência da Defensoria é direcionada às pessoas que serão encaminhadas às audiências de custódia .

Nas cidades de: Acarape, Aquiraz, Barreira, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e Umirim.

O serviço acontece pelo número de Whatsaap (85) 9.8948.7901

Horário: 08h às 14h

Região do Cariri

Araripe, Barbalha, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Juazeiro do Norte, Nova Olinda , Lavras da Mangabeira e Santana do Cariri.

O serviço acontece pelo número (85) 9.8948.7901

Horário: 08h às 14h

Macrorregião Sobral

As cidades assistidas são: Cariré, Jijoca de Jericoacoara, Massapê, Meruoca e Sobral

O serviço acontece pelo número: (88)9.9261.6701

Horário: 08h às 14h





