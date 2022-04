No último dia de agenda como governador, Camilo inaugura Aeroporto de Sobral

No seu último dia de agenda oficial como governador do Ceará, Camilo Santana (PT) inaugura nesta sexta-feira, 1° de abril, o Aeroporto Regional de Sobral. Construído com recursos do Tesouro Estadual, o equipamento foi batizado Luciano de Arruda Coelho. Segundo o prefeito Ivo Gomes (PDT), Anac deve homologar o equipamento em até dois meses.

O Aeroporto de Sobral tem pista com 1,8 km, suficiente para pousos e decolagens de aeronaves de médio porte e atende às necessidades da aviação comercial brasileira, para aviões com mais de 200 passageiros.

Ivo Gomes ainda destaca que, enquanto a homologação da Anac para o novo aeroporto não vem, o aeroporto antigo segue funcionando. "O governo do estado vai negociar com empresas aéreas os voos comerciais q partirão/chegarão daki. A ideia é começar com voos regionais, integrando-os com voos nacionais. O aeroporto foi construído com 100% de recursos do governo do estado. E, por isso, pertence a ele. Ele fica localizado a 13km do centro de Sobral. Na estrada de Santana do Acaraú, na altura do distrito de Patriarca", elenca o prefeito em postagem nas redes sociais.

"Esse equipamento vai nos trazer um novo tempo de desenvolvimento, tornando nossa cidade ainda mais propícia para novos negócios, empregos e muito mais".

A contratação de pessoal para a operação do aeroporto será definida pela empresa que assume a gesta do aeroporto e Governo do Estado.

