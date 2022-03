Com chuva forte, parte do teto de sala de universidade despenca e atinge alunos em Fortaleza

Incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 31, no prédio do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza (Unifor). Ninguém ficou ferido

Estudantes do curso de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor) foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira, 31, quando parte da estrutura do teto da sala de aula caiu em decorrência da chuva e dos fortes ventos. O incidente aconteceu na sala K41, do Centro de Ciências Jurídicas, segundo relato de uma estudante que foi atingida. Pedindo para não ser identificada, ela informou que ninguém ficou ferido.

"A gente estava tendo aula normal, quando começou aquela chuva torrencial com uma ventania um pouco mais forte. Umas 8h10min, veio um vento um pouco mais forte e a estrutura do teto caiu. Quando caiu, deixou a luz pendurada e, por sorte, o ventilador não caiu também (...) A parte da estrutura do PVC caiu nas minhas costas e bateu em alguns alunos também", relatou a estudante. Sobre o assunto RU da UFC reabrirá na próxima segunda, 4, após semana de suspensão

Homem briga com seguranças e danifica computadores do Detran após ser barrado por não ter comprovante vacinal

Mulher é traída, flagra ato, se joga em carro e é carregada pelo veículo

Após o incidente, a sala de aula foi isolada e trancada. A aula que estava sendo ministrada, da disciplina de Direito Processual Civil, foi suspensa. A estudante contou que os alunos, assim como ela, ficaram bastante assustados. "Fiquei com um pouco de dor de cabeça e alguns arranhões por conta da areia que caiu em cima de mim, mas nada de grave", explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo sem danos graves à saúde dos alunos e do professor presentes na sala de aula no momento do ocorrido, a estudante informou que nenhum atendimento ambulatorial foi oferecido por parte da instituição. Com a visibilidade que o caso acabou ganhando por meio de redes sociais, a coordenação do curso entrou em contato com a aluna para averiguar se estava tudo bem.

“Mas só foi pela tarde, por volta das 15 horas, muito tempo depois. No momento [que aconteceu], não houve preocupação com nada. Se preocuparam mesmo em controlar o caos para não gerar mais pânico, mas nada de ver como os alunos estavam (...) O máximo que fizeram foi trancar a sala, mas não perguntaram se a gente estava bem", pontuou a estudante.



Por meio de nota, a Unifor informou que a instituição tem o hábito de "realizar sistemáticas ações preventivas de manutenção em todas as salas de aula, laboratórios e setores administrativos, bem como na área verde do Campus". As vistorias, segundo a nota, foram intensificados em todos os prédios da instituição por conta das chuvas ocorridas neste ano na Capital.

Confira a nota da Unifor na íntegra:

"As fortes chuvas registradas nos últimos dias na nossa Capital provocaram incidente no forro da sala K41, do Centro de Ciências Jurídicas, nesta quinta-feira, dia 31 de março, durante a aula da disciplina de Direito Processual Civil. O local foi prontamente isolado e os serviços de reparo já foram iniciados. A Universidade de Fortaleza pede desculpas pelo ocorrido.



A Unifor informa que tem por rotina realizar sistemáticas ações preventivas de manutenção em todas as salas de aula, laboratórios e setores administrativos, bem como na área verde do Campus.

Em função das chuvas e ventos fortes ocorridas neste ano, inclusive com o registro de precipitações pluviométricas no volume de 77% acima da média histórica para o mês de março, a Unifor intensificou as vistorias em todos os seus prédios.



Finalmente, ratificamos o nosso compromisso com o bem-estar de toda a comunidade acadêmica em nossas instalações e colocamo-nos à disposição para dirimir dúvidas".

Tags