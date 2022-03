Quatro crianças morrem afogadas em barragem de Independência; outras 2 desaparecidas

Seis crianças desapareceram nesta sexta-feira, 25, durante um banho na Barragem de Independência, à 310,5 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Do grupo, quatro já foram encontradas mortas vítimas de afogamento. As buscas prosseguem para que as outras duas sejam encontradas com vida.

O Corpo de Bombeiros de Crateús foi acionado para a ocorrência. Há forte movimentação de moradores no local.

