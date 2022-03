Cinco pessoas morrem em colisão com carreta em Itapajé, no Ceará

Cinco pessoas morreram em uma colisão entre um carro Parati e uma carreta neste domingo, 27, na BR-222, próximo a Itapajé, a 128km de Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 13h55min, no quilômetro 109 da rodovia. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme o órgão, os corpos das vítimas foram removidos do local para Itapipoca. Houve uma interdição no sentido crescente e orientação de trânsito realizada pelos agentes no local.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais o autor da filmagem mostra o acidente e algumas pessoas na via. Ainda não havia controle do tráfego e os automóveis tentavam passar em meio ao acidente. O responsável chama o lugar do acidente de "curva do perigo".

Em outras imagens os motoristas passam pelo local e afirma que o acidente aconteceu na localidade de Pedra D'água. Ele mostra o carro completamente destruído e os corpos das pessoas no meio da via. Os ocupantes se assustam com a gravidade do acidente. "Cheio de corpo na beira da pista. Meu Deus do céu", relata o motorista.

O POVO opta por não divulgar as imagens em respeito às vítimas.