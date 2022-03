Nove banhistas são resgatados nas praias do Ceará durante o fim de semana

No último fim de semana, 5 e 6 de março, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atuaram no salvamento de nove pessoas vítimas de afogamentos nas praias do Estado. As ações contaram com o apoio de guarda-vidas em praias da Capital, na região Metropolitana de Fortaleza e em outras praias do Estado, como de Jericoacoara e Aracati.



“Na Praia do Futuro, realizamos 637 prevenções na faixa de areia e cinco salvamentos de banhistas com vida, em situação de afogamento. Foram duas banhistas do sexo feminino com idades de 11 e 36 anos, como também três banhistas do sexo masculino com idades de 14, 22 e 37 anos. Encontramos também uma criança de 11 anos, do sexo feminino, que foi entregue aos seus familiares ilesa”, detalhou o comandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo do Batalhão de Busca e Salvamento do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (CBMCE), major Fernando Chailon Rodrigues Fonteles.

Sobre os salvamentos nas praias da Região Metropolitana de Fortaleza, o 1º tenente Rodrigo Martim descreveu: "Na manhã de domingo, 6, ao assumir o serviço no Posto Vila dos Pescadores no Cumbuco, uma equipe percebeu que uma família estava com dificuldade para sair da correnteza. Com isso, eles desceram rapidamente e conseguiram resgatar uma criança e um adolescente. Por volta das 10h45 houve outro afogamento. A vítima foi resgatada com sucesso”.



Além do resgate dessas vítimas de afogamento, os bombeiros militares realizaram 282 prevenções na faixa de areia e quatro salvamentos de banhistas com vida, em situação de afogamento, todos na região do município de Caucaia. Sendo uma banhista de 14 anos e também três banhistas do sexo masculino com idades entre 10 a 16 anos.



