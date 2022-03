Previsão favorável para chuvas em todas as regiões do Ceará até quinta-feira, 24

Chuva deve ser mais concentrada na Ibiapaba, no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. Confira previsão do tempo no estado do Ceará

As condições de tempo e os resultados de modelos de previsão seguem favoráveis para chuva em todas as regiões do Ceará até quinta-feira, 24. As avaliações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A tendência é que as precipitações sigam mais concentradas no Cariri, na Ibiapaba e no sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais áreas, os registros deverão ser mais isolados.

Nesta terça-feira, 22, a previsão da Funceme é que o céu continue variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

A Fundação explica que, em geral, as chuvas esperadas para estes dias têm relação com a formação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico e também provenientes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Chuva no Ceará: previsão detalhada

Terça-feira, 22/03

Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva em todas as macrorregiões. As chuvas tendem a acontecer nos seguintes períodos:

Manhã: Na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: Todas as macrorregiões.

Noite: Todas as macrorregiões.

Quarta-feira, 23/03

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. As chuvas tendem a acontecer nos seguintes períodos:

Madrugada: Na faixa litorânea, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, no Maciço de Baturité e na região Jaguaribana (baixo Jaguaribe).

Manhã: Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: Em todas as macrorregiões.

Noite: Em todas as macrorregiões.

Quinta-feira, 24/03

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. As chuvas poderão se concentrar nos períodos:

Madrugada: Faixa litorânea, Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Jaguaribana.

Manhã: Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: Em todas as macrorregiões.

Noite: Em todas as macrorregiões.

