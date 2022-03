Mais de 90 mil raios foram registrados no Ceará em 2022

No Ceará, 90.433 raios foram registrados em 2022 pela Enel Distribuição Ceará. Os dados foram contabilizados até esta terça-feira, 22, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta que monitora, entre outras ocorrências, as descargas atmosféricas no Estado. Entre as macroregiões mais atingidas pelas descargas neste ano, estão Vale do Jaguaribe (13.035 raios), Sertão de Crateús (12.347) e Centro-Sul (12.042).

No balanço de municípios mais atingidos, Granja, a 332 quilômetros de Fortaleza, destaca-se com 4.491 ocorrências de raios. Em seguida aparecem Santa Quitéria (2.647), Crateús (2.613), Morada Nova (2.525) e Russas (1.686). Também em 2021, Granja e Santa Quitéria se mantiveram no ranking no topo das regiões mais atingidas, com 7.461 e 3.327, respectivamente.

Março deste ano passa a ser o mês com o número de incidências de raios entre 2021 e 2022, com mais de 37 mil registros. Em 2021, no mesmo período, houve o registro de 32.463 descargas atmosféricas. Ao todo, no ano passado, foram 97.795 raios no Ceará.

A gerente de Meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), Meiry Sakamoto, explica como ocorre a formação dos raios. “Os raios são formados por dois componentes, o relâmpago e o trovão. O raio, na realidade, são as respostas da diferença de tensão elétrica que são observadas dentro das nuvens. Sempre vão perceber o relâmpago primeiro, que é a luz, depois o trovão, que é o barulho”, comenta.

Cuidados durante uma tempestade

> Dentro de casa

- Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

- Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

- Evitar consertos de instalações elétricas;

- Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar

> Fora de casa

- Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

- Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.



