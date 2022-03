Tremores de terra são registrados em duas cidades do Ceará no fim de semana

Tremores de terra foram registrados neste fim de semana em duas cidades cearenses pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis). Na tarde de sábado, 19, Meruoca, a 263,8 km de Fortaleza, foi impactada por um tremor de magnitude 1.5 mR. Na manhã deste domingo, 20, às 7h17min, o município de Paramoti, a 103,6 km de Fortaleza, teve tremor de magnitude preliminar calculada em 2.4 mR.

Ainda de acordo com o LabSis, em nenhuma das duas cidades houve informações sobre moradores terem escutado ou sentido os eventos. O laboratório monitora e divulga atividades sísmicas da região Nordeste em tempo real. Além desses tremores, três abalos sísmicos já foram detectados pelo LabSis no Ceará apenas no mês de março.

No último dia 7, Alcântaras teve um tremor de magnitude preliminar calculada em 1.7 mR. No dia seguinte, 8, o LabSis registrou em Beberibe abalo de 1.2 mR. A cidade também teve tremor no dia 15, quando as estações sismográficas do laboratório apontaram magnitude 1.9 mR. Tremores nas escalas apresentadas nos municípios geralmente não são sentidos e são detectados apenas por sismógrafos.



