Previsão do tempo no Ceará: macrorregiões podem ter chuva até segunda, 21

Chuva deve ser mais concentrada na faixa litorânea, Ibiapaba, no Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns. Confira previsão do tempo no estado do Ceará

As condições de tempo e os resultados de modelos de previsão seguem favoráveis para chuva em todas as macrorregiões até segunda-feira, 21. As avaliações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A tendência é que as precipitações sigam mais concentradas na faixa litorânea, Ibiapaba, no Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais áreas, os registros deverão ser mais isolados.

Neste domingo, 20, a expectativa da Funceme é que o céu continue variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. A Fundação explica que, em geral, as chuvas esperadas para estes dias têm relação com a formação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico e também provenientes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Sobre o assunto Camilo e Onélia batizam José, filho de cinco meses que homenageia padroeiro do Ceará

Ceará: Nino Paraíba comemora liderança no grupo da Copa do Nordeste

Ceará finaliza a fase de grupos do Nordestão de forma invicta pelo quarto ano consecutivo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chuva no Ceará: Balanço parcial

No intervalo entre as 7h de sábado, 19, e as 7h deste domingo, a Funceme indica precipitações em, pelo menos, 42 municípios. Os dados são preliminares e deverão ser atualizados ao longo do dia. Para acompanhar, basta acessar: funceme.br/calendario Os maiores acumulados foram:

Ibiapina: 81,2 mm;

Santana do Acaraú: 68 mm;

Santa Quitéria: 66 mm;

Coreaú: 59 mm;

Acaraú: 50,4 mm;

Forquilha: 48 mm;

Jaguaruana: 40 mm;

Uruoca: 32 mm;

Frecheirinha: 31 mm;

Maranguape: 28 mm.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags