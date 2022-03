Camilo e Onélia batizam José, filho de cinco meses que homenageia padroeiro do Ceará

O governador Camilo Santana (PT) e a primeira-dama do estado, Onélia Leite, batizaram na tarde deste sábado (19) o filho José, de cinco meses, cujo nome homenageia o padroeiro do Ceará, São José, festejado hoje.



Pelas redes, Camilo compartilhou fotos da cerimônia nas quais aparece ao lado da esposa e dos demais filhos, Luísa, de 9 anos, e Pedro Santana, de 11.



“Tivemos hoje a imensa alegria e emoção pelo batismo cristão do nosso filho José. Exatamente no dia de São José, padroeiro do Ceará. Que Deus te abençoe e proteja, meu filho”, desejou o chefe do Executivo cearense.



Mais cedo, ainda neste sábado, Camilo havia anunciado mais de R$ 400 milhões em recursos destinados para a pesca artesanal, saneamento rural, mecanização agrícola, cadeias produtivas e outras atividades.