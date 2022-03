Raio da PMCE completa 18 anos e deve atuar em quase 70 municípios até o fim de 2022

O Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará, completou 18 anos no sábado, 12. De uma base em Fortaleza, o Raio saltou para 58 em municípios cearenses. São cinco batalhões e 19 companhias no organograma administrativo.



A fundação do Raio aconteceu no dia 12 março de 2004 e teve com o primeiro comandante o capitão Márcio Oliveira, atualmente coronel comandante geral da Polícia Militar do Ceará. De acordo com o oficial, o objetivo, naquele momento, era combater os crimes praticados sobre duas rodas (motocicletas, mobiletes, bicicletas), principalmente pelo trânsito estrangulado nas grandes cidades.

É uma tropa urbana que tem capacidade de penetrar em áreas onde a viatura tem o acesso comprometido. "A motocicleta é a melhor do Brasil, de mil cilindradas, para utilização no policiamento. Usa melhor armamento e as melhores viaturas", explica o coronel Márcio.

Segurança também em eventos esportivos (Foto: Divulgação)





Entre 2004 e 2015, o Raio tinha uma base em Fortaleza. Em janeiro daquele ano, seu primeiro como governador, Camilo Santana (PT) solicitou que fosse criado um projeto de expansão do Raio. Inicialmente foram expandidos para nove macrorregiões do Estado, com mais de 100 mil habitantes.

Com os resultados, o governador determinou que fosse feito novo projeto, com filtro de cidades com mais de 50 mil habitantes. Em seguida ainda outro, para cidades com mais de 30 mil, ciclo que se encontra atualmente o Comando. O CPRaio segue em processo de expansão.



No dia 13 de março O POVO divulgou o lançamento do Raio (Foto: O POVO )



Segundo o coronel Márcio, o Raio contribui com a redução dos índices de violência e com a sensação de segurança dos cearenses. "São oficiais e praças capacitados e bem treinados, até com cursos fora do Estado. É uma tropa que tem uma boa creditação, uma boa credibilidade, uma boa aceitação na sociedade cearense pela forma como atua e pelos resultados obtidos. Hoje é uma unidade destacada da PMCE, um grande comando com mais de 2.700 homens, mais de 1.500 motocicletas e 126 viaturas", ressaltou.

Davy conheceu policiais e ganhou brindes no quartel do Raio (Foto: Divulgação/PMCE )



De acordo com comandante do Raio, tenente-coronel Kilderlan, em 2020 foram 1.860 armas apreendidas, que foram retiradas do território cearense pelo CPRaio. E, no ano de 2021, 2.117 apreensões. Já neste ano de 2022, nos primeiros três meses, são 533 armas retiradas das ruas. "O anuário brasileiro de segurança pública e outras pesquisas atribuem mais de 78% dos homicídios do Brasil como sendo cometidos usando o instrumento da arma de fogo", ressalta o oficial da PMCE.

Até o fim de 2022, está prevista ainda a implantação de mais 11 bases do CPRaio, chegando a um total de quase 70. Serão construídas as bases de Ipueiras, Missão Velha, Nova Russas, Pedra Branca, Pentecoste, Santana do Acaraú, Tabuleiro do Norte, Icapuí, Jardim, Aurora e Campos Sales.



