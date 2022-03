Bolsonaro sanciona lei que cria programa habitacional para policiais e outros agentes de segurança

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), sancionou a lei que institui o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, também chamado de Habite Seguro. O programa beneficia agentes de segurança na aquisição da casa própria. A sanção consta no Diário Oficial da União desta terça-feira, 15.

Com isso, categorias terão direito a subsídios para comprar ou construir imóveis. São contemplados pelo programa: policiais militares, civis, federais, penais e rodoviários; bombeiros; peritos e guardas municipais. Sejam da ativa, reserva, reformados ou aposentados, esses agentes terão direito ao programa.

O texto prevê ainda que os dependentes e os cônjuges de beneficiários que venham a morrer em razão do exercício de suas funções terão acesso às mesmas condições e que a subvenção econômica referente ao programa será financiada “exclusivamente com recursos orçamentários do Fundo Nacional de Segurança Pública”. A Caixa Econômica exercerá a função de agente operador do Habite Seguro.

Outras categorias como agentes socioeducativos, de trânsito e policiais legislativos não terão direito ao subsídio diretamente, mas poderão ser contempladas com condições especiais de financiamento com critérios a serem definidos pelos bancos.

O governo havia editado Medida Provisória ainda no ano passado e o texto foi aprovado em fevereiro deste ano pelo Congresso. Os agentes de segurança são considerados parte importante dentre os setores que apoiam o governo Bolsonaro. Atores políticos veem a medida como um novo aceno do presidente à categoria em ano eleitoral.

