Litoral de Fortaleza e a Região de Ibiapaba têm os maiores volumes de chuva

A maioria das cidades do Estado tiveram episódios de chuva, entre as 7 horas de domingo, 6, e as 7 horas desta segunda-feira, 7. Dos 161* municípios cearenses monitorados, pelo menos 177 registraram chuvas. As áreas mais atingidas pelos elevados volumes pluviométricos são o Litoral de Fortaleza e a Região de Ibiapaba.



De acordo com dados de monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve 140 milímetros de volume de precipitação em 24 horas, o maior número registrado no Ceará. A segunda posição é ocupada pelo município de Ipu, localizado a 302,4 km da Capital, com 123 milímetros.



As chuvas do intervalo de 24 horas chegaram a todas as macrorregiões, cenário que aparece em conformidade com a previsão do tempo previamente indicada pela Funceme. Já a cidade de Fortaleza amanheceu pelo segundo dia consecutivo com tempo fechado e nuvens carregadas, e o volume pluviométrico atingiu 53,7 mm no posto Castelão; 41 mm no posto Água Fria e 27,2 mm no posto Messejana.



No Estado, as dez cidades com mais chuvas são: Maranguape (140 mm); Ipu - Posto Sítio São João (123 mm); Horizonte (108 mm); Pires Ferreira (107,4 mm); Santa Quitéria (100 mm); Meruoca (97 mm); Guaiúba (97 mm); Reriutaba (95 mm); São Benedito (93,4 mm); Ibiapina (91 mm).



A Prefeitura de Maranguape, por meio da assessoria, informou que ainda não há dados de alagamentos no município e aguarda informações da Defesa Civil acerca do impacto das chuvas na região.



* Dados atualizados às 16h50min desta segunda, 7

