Combate às arboviroses: Fortaleza inicia operação "Fumacê" nesta segunda, 7

A operação fumacê (Ultra Baixo Volume – UBV), realizada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), teve início nesta segunda-feira, 7, e seguirá até o dia 24. Fortaleza será o sexto município a receber a ação que irá ter passagem pelos bairros Luciano Cavalcante, Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários e Parque Manibura. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou a solicitação do serviço após observar crescimento nos índices de arboviroses deste ano, na comparação com 2021.



No Ceará, a prevenção às arboviroses (dengue, chikungunya e zika) tem como ações fundamentais a eliminação do mosquito Aedes Aegypti e o impedimento de sua proliferação.



“Nesse contexto, a pulverização do fumacê se mostra eficaz para combater o mosquito. Para isso, é fundamental que a população abra portas e janelas para que a ação tenha efeito. É importante destacar que o produto pulverizado não traz nenhum dano para a saúde de humanos, animais de estimação ou plantas”, pontuou Ricristhi Gonçalves, secretária executiva de Vigilância e Regulação em Saúde da Sesa.



A ação ocorrerá nos quatro bairros de Fortaleza, sendo realizada em três ciclos. O primeiro será entre os dias 7 e 10 de março, outro de 14 a 17, e o último começando no dia 21 e terminando no dia 24 deste mês. Uma área de 684 quarteirões será coberta pelos profissionais que trabalharão com os carros pulverizadores pelo turno da manhã (das 5h às 8h30min) e da tarde (das 16h às 20h).



Neste ano, a primeira cidade do Ceará a receber a operação fumacê foi Barbalha. A ação ocorreu na segunda quinzena de fevereiro. O motivo se deu pelo alto índice de incidência de notificações de arboviroses à época. Depois dela, Juazeiro do Norte e os municípios serranos de Aratuba, Pacoti e Mulungu também fizeram a solicitação do serviço à Sesa.



