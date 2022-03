Curso de Formação da Polícia Civil convoca candidatos remanescentes para matrículas

Os candidatos a vagas remanescentes para o curso de formação e treinamento profissional da Polícia Civil já podem realizar suas matrículas. Ao todo, são 100 vagas para efetivação no cargo de escrivão de Polícia Civil e 400 vagas para o cargo de inspetor. A matrícula é realizada de forma online, pelo site oficial da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. Para isso, o candidato deve preencher a ficha de matrícula disponível das 8 às 23h59min desta quinta-feira, 3 de março.

Após a matrícula online, os candidatos deverão entregar, pessoalmente, os documentos exigidos no edital. A entrega deve ser realizada na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, das 8 às 17 horas da próxima sexta-feira, 4 de março.

O edital divulgado nessa terça-feira, 1°, também abrangeu a homologação dos candidatos devidamente matriculados no curso de formação e treinamento profissional. O edital com a relação completa de documentos e outras informações importantes estão disponíveis no site do IDECAN.



Serviço

Cronograma de Matrículas dos candidatos remanescentes do curso de Formação da Polícia Civil

Matrícula online: 3 de março de 2022 - pelo site da AESP

Matrícula Presencial (entrega da documentação): 04 de março de 2022



Endereço: Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Avenida Presidente Costa e Silva, 1251, Bairro Mondubim – Fortaleza.

Mais informações: Secretaria Acadêmica: (85) 3296 0664 ou (85) 3454 8555





