Viúva é agredida em briga generalizada durante velório de vereador

Imagens gravadas no momento da confusão mostram a viúva sendo agredida por familiares do vereador

O velório do vereador José Nilton Lima de Oliveira, também conhecido como 'Doidão', no município de Guarujá, em São Paulo, foi marcado por uma briga generalizada na Câmara Municipal da cidade, onde a viúva, Miria Costa Santos Teixeira, foi agredida por familiares do parlamentar. O caso ocorreu na última quinta-feira, 3.

De acordo com o portal G1, a vítima contou à Polícia Civil que havia ido prestar condolências ao companheiro falecido. Mas, ao chegar no local, ela e amigos foram recebidos com ofensas e agressões físicas por familiares do parlamentar, sendo impedidos de participar do velório.

As gravações mostram ainda guardas que estavam no local socorrendo as vítimas e retirando-as da Câmara.

José Nilton, que era presidente da Câmara de Vereadores, morreu devido um acidente de trânsito em Guarujá na quarta-feira, 2. Segunda a mulher, eles estavam juntos há 14 anos e haviam tido um desentendimento, mas os dois se reconciliaram antes do acidente que o vereador sofreu.

A vítima registrou um Boletim de Ocorrência por lesão corporal, calúnia, difamação e ameaça na Delegacia Sede de Guarujá. Valdemir Santana, o advogado da mulher, informou que irá fazer uma representação criminalmente contra os agressores e usará os vídeos para identificá-los.

