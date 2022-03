Fim de semana será marcado por chuvas no centro-sul do Ceará; veja previsão

Céu também deve variar entre nublado e parcialmente nublado em todas as regiões do Estado

O centro-sul do Ceará deverá concentrar as principais chuvas durante este fim de semana. É o que indica a análise da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgada nesta sexta-feira, 4. As demais macrorregiões do Estado também apresentam alta possibilidade de chuva nos próximos dois dias. Contudo, essas precipitações devem ocorrer com acumulados mais isolados.

O céu deve variar entre nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões. Segundo a Funceme, é previsto que o cenário permaneça até o próximo domingo, 6.

O sul do Sertão Central e Inhamuns e o Cariri poderão apresentar precipitações mais generalizadas, principalmente entre tarde e noite. A faixa litorânea, por sua vez, deve apresentar precipitações isoladas.

De acordo com a Funceme, em geral, essas precipitações previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, além de consequências de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.



