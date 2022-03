M. Dias Branco desvaloriza mais de R$ 700 milhões com guerra da Rússia e Ucrânia

Alta do preço do trigo no mercado internacional devido a guerra gera temor de redução intensa na margem de lucro da empresa e debandada de investidores

A cearense do setor alimentício, M. Dias Branco, registra desvalorização aproximada de R$ 700 milhões no valor de mercado. As ações da empresa estão em queda desde o início do conflito armado entre Rússia e Ucrânia no último dia 24 de fevereiro. Grandes exportadores de trigos e derivados, a guerra dos países europeus tem gerado instabilidade no preço desses produtos no mercado internacional e impacto empresas do ramo no mundo todo.

No fechamento de caixa do dia 23 de fevereiro, um dia antes do primeiro ataque da Rússia à Ucrânia, os papéis da M. Dias Branco valiam R$ 23,75 por cada ação. Desde o começo da guerra, porém, a desvalorização acumulada sofrida pela empresa chega a 11,57%, com tendência de queda ainda maior. Nesta sexta-feira, 4 de março, às 11h20min da manhã, as ações da empresa estavam operando na bolsa de valores brasileira, a B3, com preço de R$ 21, e 20 minutos antes, às 11 horas, o preço era de R$ 21,16.

Sobre o assunto Invasão da Rússia à Ucrânia: previsão de alta até 10% nos combustíveis e gasolina a R$ 9,50

Guerra da Rússia afeta importação brasileira de ferro, plástico e maquinário da Ucrânia

Guerra na Ucrânia: pelo menos 22 multinacionais paralisaram atividades na Rússia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guerra da Rússia com Ucrânia irá aumentar preços do pão no Brasil; entenda:

Desvalorização acelerada de ações da M. Dias Branco

Dona das marcas como Adria, Piraquê e Vitarella, especializada na produção de massas, pães, biscoitos e derivados de trigo, a empresa cearense sofre com o temor de investidores. Como Rússia e Ucrânia correspondem a cerca de 30% do mercado exportador de grãos, com destaque para trigo, cevada e milho, o mercado teme uma escalada de preços de tais insumos e um encarecimento da produção para empresas do setor.

Com o temor de uma grande redução na margem de lucro de companhias do ramo e com o trigo registrando alta de cerca de 20% no mercado internacional desde o início da guerra, as projeções são para desvalorização ainda maior das ações. No fechamento da quinta-feira, 3 de março, a cearense amargou queda de 2,3% nas ações em um período de 24 horas.

Desde a consolidação do cenário de instabilidade no mercado, a M. Dias Branco saiu de um valor total de R$ 8 bilhões para uma avaliação de R$ 7,3 bilhões. Porém, se a desvalorização continuar acelerada, pode fechar o dia com perda de R$ 1 bilhão em valor de mercado.

Entenda as relações comerciais do Brasil com Ucrânia e Rússia



Tags