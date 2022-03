Governo do Ceará lança programa para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas

As ações têm como intuito provocar o convívio social criativo, desenvolver talentos e habilidades para o desenvolvimento pessoal e coletivo dos jovens

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), lançará nesta sexta-feira, 4, na sede da Vice-Governadoria, em Fortaleza, o Programa de Oportunidades e Cidadania (POC) e o Projeto Cesta de 4 Pontos. O POC propõe estratégias para atendimento, acompanhamento e encaminhamento de adolescentes e jovens em pós-cumprimento de medidas socioeducativas de meio fechado e de adolescentes e jovens em cumprimento de medida.

No programa, foram selecionadas Organizações da Sociedade Civil para execução de ações finalísticas dos projetos que formam o POC: Novas Trilhas, Embaixadores da Paz e Trilharte. No lançamento, estarão presentes a vice-governadora Izolda Cela, o superintendente da Seas, Roberto Bassan, integrantes de Organizações da Sociedade Civil e demais autoridades.



Já o Projeto Cesta de 4 Pontos é uma parceria com a Associação de Basquete Cearense para ampliar capacidades e habilidades dos adolescentes e jovens dos Centros Socioeducativos de Fortaleza. Por meio do esporte, eles terão oportunidades de desenvolvimento social e humano, de acordo com o governo.

Essas ações são consideradas estratégicas para provocar o convívio social criativo, desenvolvendo talentos e habilidades e criando trajetórias e trilhas para o desenvolvimento pessoal e coletivo de jovens.



