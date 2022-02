Ceará tem possibilidade de chuvas para o fim de semana; sábado deve ter mais precipitações

Segundo análise da Funceme, as chuvas estão previstas em virtude de áreas de instabilidades. Nesta sexta-feira, 25, nuvens de chuva estavam no noroeste do Estado (Ibiapaba e Litoral Norte)

O Ceará tem probabilidade de registrar chuvas neste fim de semana, de acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No sábado, 26, há alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, no Cariri, na Ibiapaba e no sul do Sertão Central e Inhamuns, enquanto as demais regiões registram baixa possibilidade. O céu irá variar entre parcialmente nublado em todas as macrorregiões do Estado.

Já no domingo, 27, não há previsão de alta possibilidade de precipitação em nenhuma das macrorregiões. Há baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. As chuvas previstas para os dois dias tendem a ser com intensidade fraca ocasionalmente moderada e ocorrer em pontos isolados.

Conforme análise da Funceme, na tarde desta sexta-feira, é possível observar nuvens sobre o Ceará, estando aquelas mais associadas à chuva no noroeste do Estado (Ibiapaba e Litoral Norte). Há nuvens ainda no centro-norte dos estados do Maranhão e do Piauí. De um modo geral, as chuvas previstas são em virtudes de áreas de instabilidades, bem como de efeitos locais como temperatura, disponibilidade de umidade e relevo e das brisas marítima e terrestre.

Choveu em 58 municípios cearenses entre às 7 horas desta sexta-feira, 25, e o mesmo horário desta quinta-feira, 24, segundo dados da Funceme. A maior precipitação foi registrada em Fortaleza, com marca de 44 milímetros (mm). Na sequência, Mucambo, na microrregião de Sobral, e Frecheirinha, próximo a Coreaú, tiveram as maiores chuvas, ambos municípios com 30 mm. Na Capital, foram registrados alagamentos em algumas vias e muito engarrafamento.

Tábua das marés

Durante o fim de semana, as marés devem atingir altura máxima de 2,4 metros e mínima de 40 centímetros. Tendo como referência o Porto do Mucuripe, em Fortaleza, as marés devem iniciar o sábado com 2,2 metros (às 0h55min) e finalizar o dia com 60 centímetros (às 19h47min). No domingo, a altura das marés começa o dia com 2,3 metros (às 02h08min) e finaliza com 40 centímetros (às 20h49min). A tabela completa pode ser acessada no site da Funceme.

