Gato é resgatado com vida no 9º dia de buscas por sobreviventes em Petrópolis

Um gato foi resgatado com vida no nono dia de buscas por sobreviventes após o temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O animal foi resgatado da lama no Morro da Oficina na manhã desta quarta-feira, 23.

"São acontecimentos como esse que renovam as nossas esperanças em meio à tragédia. Nosso muito obrigado a todas as equipes de bombeiros que estão trabalhando sem parar", escreveu o perfil oficial do Governo do Rio na legenda do vídeo que registrou o momento.

Ao portal G1, o comandante-geral do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, Leandro Monteiro, disse que o felino estava soterrado e e foi levado para ser avaliado por um veterinário. Na sequência, o programa RJPet, do governo estadual, dará assistência ao bichano.

Veja o momento do resgate:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Governo do Rio de Janeiro (@govrj)





Segundo a Secretaria de Estado de Polívia Civil (sepol), o número de vítimas por causa das fortes chuvas na cidade da região serrana do Rio chegou a 198 pessoas nesta terça-feira, 15. As vítimas são119 são mulheres e 79 homens. Desse total, 37 são menores de idade.

Até o momento, 89 pessoas seguem desaparecidas.

