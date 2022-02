Ceará deve ter chuvas em todas as macrorregiões até quarta-feira, 23

O destaque fica para o litoral do Estado, para a região do Cariri e o sul dos Inhamuns

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que nesse fim de semana houve chuvas em mais de 100 municípios cearenses. O maior registro de precipitações ocorreu no sul do Estado, na cidade de Cariús, a qual marcou 68 mm.

Nesta segunda-feira, 21, são esperadas chuvas em todas as macrorregiões do Ceará. Sendo essas de caráter pontual, isolada e passageira. Para terça-feira, 22, e quarta-feira, 23, a tendência é também de chuva para todas as macrorregiões cearenses. O destaque fica para o litoral do Estado, para a região do Cariri e o sul dos Inhamuns.



