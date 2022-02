O Ceará recebeu chuva em 71 municípios nesta segunda-feira, 14, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior concentração de água ficou na região da Jaguaribana, com os Municípios de Limoeiro do Norte e Ibicuitinga registrando 43 e 42 milímetros, respectivamente.

Em Fortaleza, chuvas fracas e clima nublado marcam os céus da capital. No posto do Castelão, foram obtidos dados com 4,6 mm. Pela manhã, o céu variou de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva. No período da tarde e à noite, o céu pode ter de poucas nuvens a tempo limpo.

Sobre o assunto Castanhão deverá receber águas do São Francisco em até 20 dias

Funceme prevê maior chance de chuva nas áreas oeste e sul do Ceará

Águas do São Francisco chegam novamente ao Castanhão até o fim do mês

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A previsão da Funceme para segunda, terça e quarta-feiras é que as chuvas continuem acontecendo em todas as macrorregiões do Estado, mas de forma isolada. Segundo a Fundação, a faixa litorânea tende a ter chuvas na madrugada e manhã, a região noroeste no período da tarde, a região sul à noite e na madrugada dos próximos dias. Segundo o meteorologista, Agostinho Brito, "as causas dessas chuvas são áreas de instabilidade sendo formadas por efeitos locais, como: relevo, temperatura e disponibilidade de umidade".

Cidades com mais chuva nesta segunda

Limoeiro do Norte - 43 mm

Ibicuitinga - 42 mm

Cascavel - 35 mm

Quixadá - 35 mm

São Gonçalo do Amarante - 31 mm

Quixeramobim - 26,4 mm

Uruoca - 24 mm

Piquet Carneiro - 24 mm

Independência - 24 mm

Sobre o assunto Pré-estação chuvosa é a melhor no Ceará desde 2011

Quadra chuvosa cearense levanta alerta para prevenção de arboviroses

Como a chuva é medida

De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), o índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e em determinado período. O índice é calculado em milímetros. Um milímetro de chuva significa um litro de água acumulado em um metro quadrado.

Tags