Castanhão deverá receber águas do São Francisco em até 20 dias

Na manhã desta quarta-feira, 9, parte das águas que compõem o Rio São Francisco foram liberadas para o açude Castanhão, maior reservatório de água do Ceará, com 973 mil m³ de capacidade. A medida adotada pela Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), visa ajudar e trazer segurança hídrica para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vazão das águas aconteceu no município de Missão Velha, localizado a cerca de 500 km de Fortaleza, com a abertura da comporta do km 53 do Cinturão das Águas do Ceará (CAC).



As águas deverão percorrer um total de 300 km antes de chegarem ao açude Castanhão. Atualmente, o maior reservatório de água do Estado encontra-se com apenas 8,4% de sua capacidade máxima. De acordo com a SRH, a previsão é que o deságue das águas do Velho Chico no Castanhão aconteça em, no máximo, 20 dias, o que beneficiará cerca de 4,5 milhões de cearenses.

Segundo a pasta, "a transferência de água representará um aumento na garantia hídrica humana da Região Metropolitana de Fortaleza, além da melhora na oferta de água para a atividade produtiva rural do Vale do Jaguaribe".

Para o secretário dos Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, a quadra chuvosa é o melhor período para a realização de medidas de transposição hídrica. “O volume líquido de transferência que chegará ao Castanhão sempre será maior no período chuvoso”, garante.

Diante da boa pré-estação chuvosa — segundo os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas ficaram 61,2% acima da média no bimestre (Dez 21/Jan 22, — a tendência é de que as calhas dos rios estejam úmidas e com algum fluxo natural, o que ajuda a diminuir as perdas por infiltração, evaporação e por retiradas ilegais de água.

Inauguração de adutora

Na manhã desta quinta-feira, 10, será inaugurada a adutora do município de Caririaçu. O evento contará com as presenças do titular da SRH, Francisco Teixeira, do presidente da Cogerh, João Lúcio Farias, além do superintendente de Obras Hidráulicas do Ceará, Yuri Castro. A visita também servirá para acompanhar a liberação das águas do CAC para o Castanhão.

