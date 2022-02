Quadra chuvosa cearense levanta alerta para prevenção de arboviroses

Alerta foi feito pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE) como forma de incentivar a prevenção de arboviroses e diminuir incidência da doença no Estado

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE) reforça os cuidados para a prevenção de dengue, febre Chikungunya e Zika Vírus durante a quadra chuvosa cearense. A falta de práticas preventivas necessárias para evitar a proliferação do Aedes aegypti, agente causador, pode facilitar o surgimento de novos surtos dessas arboviroses.

A principal forma de combate consiste em diminuir os focos em objetos que acumulam água e locais propícios para a criação do mosquito transmissor das doenças. Assim, é importante evitar o acúmulo de água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras.

Atualmente, a Capital cearense possui cerca de 40% dos bairros em estado de alerta no que diz respeito aos focos de arboviroses, segundo a Prefeitura de Fortaleza. Ainda, de acordo com Francisco Atualpa Soares Júnior, presidente do CRMV-CE, as arboviroses também são doenças zoonóticas, que podem passar do animal para o homem.

Também segundo Francisco, os médicos-veterinários, que são profissionais da saúde única e também atuam na saúde humana, possuem um papel importante no controle de zoonoses e doenças zoonóticas, atuando como gestores e fiscais nesta área. A prevenção se torna ainda mais importante no atual momento de crescente nos casos de Covid-19 e síndromes gripais no Estado.

Medicina Veterinária e saúde humana

A Medicina Veterinária faz parte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) desde 2011. Os profissionais veterinários realizam visitas domiciliares para diagnóstico de risco à saúde na interação entre seres humanos, animais e meio ambiente.

Dessa forma, a atuação integrada de profissionais de diferentes áreas possibilita maior capacidade de atender necessidades dos municípios em termos sanitários e ambientais.



Além disso, o contato de médicos veterinários com a população permite ajudar a sanar dúvidas sobre cuidados gerais, como alimentação, vermifugação e vacinação, melhorando o convívio com os animais de estimação, prevenindo doenças, além do abandono nas ruas.



