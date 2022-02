Pelo menos 40% das praias do Ceará registram manchas de óleo em 2022

Até esta sexta-feira, 11, manchas de óleo foram registradas em pelo menos 64 praias do Ceará. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema), o litoral cearense tem cerca de 155 praias. Isso significa que o material já atingiu pelo menos 40% das praias do Ceará.

O boletim diário da Sema é feito com base em informações coletadas pelos municípios e repassadas à secretaria. Onze cidades litorâneas confirmaram o aparecimento de manchas de óleo em suas praias. No início, em janeiro, apenas municípios do Litoral Leste registravam o material. No entanto, o piche já foi visto em pelo menos três cidades do Litoral Oeste.

Sobre o assunto Manchas de óleo em praias no Ceará não têm relação com tsunami na Oceania

Praias do Icaraí, Cumbuco e Leste Oeste registram manchas de óleo

Cinco praias do litoral cearense registram aparecimento de manchas de óleo

Veja quais pontos da orla de Fortaleza estão próprios para o banho neste fim de semana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma delas, Paracuru, a prefeitura afirmou à Sema que o óleo teria atingido todas as 22 praias da cidade. Os nomes das praias não foram informados até o fechamento do informe divulgado nesta sexta-feira, 11.

A Superintendência do Meio Ambiente (Semace) já recolheu 4 mil litros de óleo coletados pelos municípios para levar até a empresa de cimento Apodi, que deve incinerar o material. Só em Aracati foram 3.200 litros de óleo retirados das praias.

Nesta sexta-feira também foram confirmadas manchas de óleo na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, e na praia do Guajiru em Trairi.

As autoridades ambientais informam que, caso alguém entre em contato com óleo, a pele deve ser lavada com urgência com água e sabão. É importante, segundo a Semace, evitar as praias em que foram encontradas amostras do piche.

Veja lista de municípios e praias atingidas pelo óleo no Ceará:

1. Aracati (Litoral Leste) – Cumbe, Canoa Quebrada, Majorlândia,

Quixaba, Fontainha e Lagoa do Mato;

2. Fortim (Litoral Leste)- Praia Canoé e Praia do Forte;

3. Beberibe (Litoral Leste) - Praia do Parajuru e Prainha do Canto

Verde;

4. Cascavel (Litoral Leste) - Barra Nova, Barra Velha, Águas Belas e

Caponga;

5. Aquiraz (Fortaleza e Região Metropolitana) - Porto das Dunas,

Japão, Prainha, Marambaia, Praia Bela, Praia do Presídio, Praia do Iguape,

Praia do Barro Preto e Praia do Batoque;

6. Fortaleza (Fortaleza e Região Metropolitana) – Praia da

Abreulândia, Praia da Sabiaguaba, Praia do Futuro, Praia do Cais do Porto/

Serviluz, Praia da Leste Oeste/Formosa e Praia da Barra do Ceará;

7. Caucaia (Fortaleza e Região Metropolitana) – Praia do Cumbuco,

Praia do Cauípe, Praia do Icaraí e Praia da Tabuba;

8. São Gonçalo do Amarante (Fortaleza e Região Metropolitana) –

Praia da Taiba, Praia do Pecém, Praia de Barramar e Praia da Colônia;

9. Paracuru* (Litoral Oeste) – Praia do Quebra Mar, Praia Pau

Enfincado e Praia do Vapor;

10. Paraipaba (Litoral Oeste) – Praia de Lagoinha, Praia do Porto

Velho, Praia do Capim Açú;

11. Trairi (Litoral Oeste) – Praia de Cana Brava e Praia de Guajiru;

*Paracuru não informou o nome de todas as 22 praias atingidas pelo óleo até o fechamento do boletim da Sema desta sexta-feira, 11.



Tags