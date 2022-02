Polícia Federal vai entregar 21 fósseis apreendidos a museu do Cariri

A Polícia Federal do Ceará (PF-CE) vai entregar 21 fósseis ao Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (Urca) na tarde desta terça-feira, 8. O material foi apreendido durante inquéritos da Polícia Federal (PF) iniciados desde 2011. A Justiça Federal autorizou a devolução das peças, que integram o patrimônio da União e são de comercialização proibida.



A apreensão dos fósseis se deu por meio de diversos inquéritos, não tendo sido realizada uma operação específica, segundo o chefe da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte, Denis Colares de Araújo. "São inquéritos mais antigos, em que o material fóssil estava apreendido na delegacia, e a gente decidiu doar para a Urca, onde vai poder ser usado melhor, para a sociedade, em prol da educação", explica.

A cerimônia de entrega vai acontecer no Auditório Geoparque Araripe, da URCA, às 15 horas. Estarão presentes na solenidade o reitor Francisco do O' de Lima Junior, o diretor do Museu de Paleontologia, Allysson Pontes Pinheiro, e o chefe da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte, Denis Colares. No ano passado, 237 fósseis foram entregues à Urca, tendo sido apreendidos durante a Operação Santana Raptor, em 2020.

Os fósseis são considerados materiais de incalculável valor cultural e intelectual. "Artigo 25, parágrafo 4º da Lei de crime ambiental que prevê que produtos não perecíveis deverão ser doados a instituições culturais ou educacionais, sendo esse o caso da Urca. É um prazer a PF doar um material que poderá ser usado para a educação e para a preservação do mesmo", completa o chefe Denis.



