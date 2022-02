PRF apreende 32 animais silvestres transportados em condições precárias e sem autorização

Policiais da PRF encontraram 31 aves e um filhote de veado nas cidades de Pedra Branca e Umirim, no interior do Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 32 animais silvestres neste domingo, 6 de fevereiro, em duas ações de fiscalização nas BR 020 e BR 222, nas cidades de Pedra Branca e Umirim, respectivamente, no interior do Ceará. Os animais estavam sendo transportados em condições precárias e sem as autorizações legais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

A primeira ação aconteceu no km 155, da BR 020, em Pedra Branca (CE), por volta de meio-dia, quando policiais da PRF abordaram um automóvel Siena, da fabricante Fiat, que transportava 11 aves silvestres das espécies Trinca-ferro e Sabiá. No carro, estavam seis aves adultas e cinco filhotes. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Pompeu.

Na segunda ação de fiscalização foram resgatados 21 animais, sendo 10 filhotes de arara vermelha, seis periquitos birro-birro, um pássaro trinca ferro, um filhote de veado, um sabiá e 2 papa-capim. A abordagem aconteceu no km 91, da BR 222, em Umirim (CE), próximo das 17h, após agentes da Polícia Rodoviária Federal encontrarem os animais em um carro. A Delegacia de Polícia Civil de Caucaia está acompanhando o caso.

A PRF iniciou em dezembro de 2021 no Ceará a Operação Rodovida 2021-2022. A abertura ocorreu na Unidade Operacional da PRF em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza), no quilômetro 19 da BR-116, onde foram distribuídos panfletos virtuais de conscientização aos usuários das rodovias.

As ações da operação estão acontecendo desde o dia 17 de dezembro de 2021, e vão até o dia 6 de março de 2022, época no qual estão inseridos os eventos das férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, quando há maior incidência de acidentes automobilísticos.

