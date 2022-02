Na última semana, 24 cidades tiveram chuvas acima de 50 mm

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no norte do Nordeste, deve incidir com maior intensidade a partir da segunda quinzena

No Ceará, o mês de fevereiro marca o início da quadra chuvosa, período que concentra a maior parte das precipitações no Estado. Nesta primeira semana do mês, 24 municípios já registram média de chuvas igual ou superior a 50 milímetros. No mesmo período, outras 52 cidades não registraram chuvas. Os dados são de balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 13h45min desta segunda-feira, 7.

Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme, explica que "as chuvas no Ceará, de um modo, são muito irregulares; tanto no espaço quanto no tempo". Segundo a meteorologista, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no norte do Nordeste, "gosta das condições de águas um pouco mais aquecidas no Atlântico Tropical Sul".

Águas mais aquecidas fazem com que o posicionamento da ZCIT fique próximo ou sobre a região Nordeste. "Isso não está acontecendo nesses primeiros dias de fevereiro, por isso as chuvas não estão sendo tão abundantes", aponta Meiry. O sistema deve incidir com maior intensidade a partir da segunda quinzena deste mês.

Balanço parcial

A maioria das cidades com boas chuvas na última semana está localizada nas regiões do Litoral de Fortaleza e do Litoral de Pecém. Confira a lista:

Já entre os municípios cuja média de chuvas nestes primeiros dias de fevereiro está em zero milímetros, a maioria está localizada no Sertão Central e Inhamuns:

Previsão do tempo

O início da segunda semana deste mês de fevereiro deverá apresentar condições mais estáveis de tempo. O cenário para os próximos dias apontado pela Funceme indica baixa possibilidade de chuvas.

Para esta segunda-feira, 7, as macrorregiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém e Ibiapaba podem ter precipitações passageiras e de intensidade fraca, principalmente entre tarde e noite.

Na terça, 8, e na quarta-feira 9, os litorais de Fortaleza e Pecém, Cariri e Sertão Central e Inhamuns podem, ainda que com baixa possibilidade, ter chuvas durante a madrugada e amanhã.

Prognóstico para o trimestre

O prognóstico climático divulgado pela Funceme para o trimestre de fevereiro a abril indica 40% de probabilidade de chuvas acima da média esperada para o período, 40% em torno dela e ainda 20% abaixo. Em relação ao mesmo período do ano passado, a previsão é mais otimista. Em 2021, a maior probabilidade era de precipitações abaixo da média, o que acabou se confirmando ao final do período.

Durante estes três primeiros meses da quadra chuvosa, o Ceará costuma registrar média de 510,1 mm de chuva. Do trio, fevereiro costuma ser o mês com menos chuvas – tendo média de 118,6 mm.

O cenário esperado para os próximos meses se dá a partir da análise das condições atmosféricas e oceânicas e dos resultados de modelos numéricos de previsão. "O prognóstico não fala das chuvas do dia a dia e também não fala das chuvas em cada um dos meses do trimestre", ressalta Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme.

