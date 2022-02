Homem é preso suspeito de integrar grupo criminoso e ameaçar moradores na Sapiranga

José Sérgio Araripe da Silva Filho, de 35 anos, já possuía antecedentes por tráfico e posse de drogas. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue em busca de outras pessoas envolvidas com crimes no bairro

Um homem foi preso na última sexta-feira, 4 de fevereiro, suspeito de integrar um grupo criminoso atuante no bairro Sapiranga, além de ameaçar moradores da região. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), José Sérgio Araripe da Silva Filho, de 35 anos, já possuía antecedentes por tráfico e posse de drogas.

O homem foi autuado em flagrante após denúncias encaminhadas aos policiais civis do 13º Distrito Policial (DP). Ao ser capturado, Sérgio foi encaminhado à unidade policial, onde foi autuado por integrar organização criminosa, violação de domicílio e ameaça.

Mesmo após a prisão, a Polícia Civil segue realizando buscas com o intuito de identificar e capturar outras pessoas envolvidas com crimes no bairro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Morte de 14 soins no Parque do Cocó pode estar relacionada à contaminação por herpes

Fortaleza: mais de 2 mil pessoas em situação de rua foram vacinadas contra Covid-19 e Influenza H1N1

"Sempre andou com roupa de igreja e terço no pescoço", diz irmã de homem esquartejado por ex

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de Whatsapp. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3101 2950, do 8º Distrito Policial (DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tags