Funceme registra chuva em 133 cidades do Ceará; veja previsão do tempo

Choveu em pelo menos 133 municípios cearenses nesse sábado, 29, segundo a Funceme. O maior índice, 86 milímetros, foi registrado em São Gonçalo do Amarante. Veja previsão do tempo de hoje, domingo, 30, a terça, 1º

Choveu em pelo menos 133 municípios cearenses nesse sábado, 29, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior índice, 86 milímetros, foi registrado na cidade de São Gonçalo do Amarante, na região litoral. Em Fortaleza, a Funceme registrou movimentação em três postos: Água Fria, com 26,4 mm; Castelão, com 18,2 mm; e Messejana, com 14,8 mm.

Já para hoje, domingo, 30, o cenário meteorológico do Ceará é de céu parcialmente nublado, com alta possibilidade de chuva isolada nas regiões do Cariri e da Serra da Ibiapaba. Nas demais regiões, espera-se baixa possibilidade de chuva. Até 8 horas, a Funceme registrou chuva em seis municípios, incluindo Fortaleza.

Na segunda-feira, 31, o cenário se repete, com possível concentração de chuva no Cariri e na Ibiapaba. As possibilidades diminuem na terça, 1º, com céu variando de nublado a parcialmente nublado em em todas as macrorregiões do Estado.

