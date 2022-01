Dois policiais e um guarda municipal são suspeitos de fazer segurança privada para local de jogos de azar

Dois policiais militares foram ouvidos na Controladoria Geral de Disciplina (CGD) suspeitos de fazer segurança privada para um estabelecimento de jogos de azar. Na mesma ocorrência, na quinta-feira, 27, um homem de 27 anos, que não é policial, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública.



A Delegacia de Assuntos Internos (DAI) foi responsável pelo flagrante do porte ilegal de arma e ouviu os policiais militares. Foi instaurado um inquérito contra um guarda municipal de Fortaleza, que também estava no caso.

A condução dos dois PMs, do guarda municipal e do quarto suspeito, que foi detido, foi realizada por uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A DAI continua em diligências com o objetivo de solucionar o caso.

"Em relação ao fato, a CGD também adotou providências administrativas para apuração na seara disciplinar" informou o órgão.

Da CGD, os militares foram levados para a Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar (CJPM).



