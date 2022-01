Homem procurado por homicídio e ocultação de cadáver é preso em Caucaia

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio e ocultação de cadáver foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira, 27, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A equipe da PRF abordou o veículo no quilômetro 11 da BR-222. No momento da verificação dos documentos do condutor, de 33 anos, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pela comarca de Umirim, no Ceará.

O homem esteve foragido desde 2015, conforme a Polícia. Ele foi detido, e o caso encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia.

