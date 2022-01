Dois homens são presos suspeitos de participarem de roubo a ônibus em Caucaia

PM encontrou com a dupla bolsa com todos os pertences das vítimas

Na noite dessa sexta-feira, 28, dois homens identificados como Francisco Wesley Andrade Martins, de 20 anos e Caio Lucas de Abreu Mendes, de 19, foram presos pela equipe do 12° Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A dupla é suspeita de ter ligação a um roubo a ônibus no bairro Potira, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Um motorista de ônibus abordou a composição que realizava policiamento na região, informando a respeito do ocorrido. Com informações sobre a dupla suspeita, os policiais deram início às buscas para encontrar os suspeitos.

Ao circularem entre as proximidades onde a dupla desembarcou do veículo, dois homens com características similares às relatadas foram avistados e abordados. Com eles foi achada uma bolsa contendo todos os pertences das vítimas, além de duas facas usadas para cometer o crime. A Polícia informou que Wesley Andrade já possuía passagens por roubo.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram levados até a Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Lá, foram autuados por roubo a pessoa. A polícia civil segue investigando o caso para averiguar o envolvimento dos suspeitos em outros crimes.



