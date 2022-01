Após TJ-CE anunciar concurso, sindicato aponta carência de oficiais de Justiça no Estado

Após o Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) anunciar um novo concurso público, o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará (Sindojus-CE) divulgou a carência de profissionais da categoria no quadro de pessoal da corte cearense. Segundo a entidade, ao menos 43 cargos estão vagos atualmente. Além desses, ainda há uma aposentadoria e um óbito registrados em janeiro deste ano, elevando o número para 45. Os dados foram extraídos do portal da transparência do Tribunal de Justiça.



Ao anunciar o novo certame, que também terá vagas para o cargo de analista judiciário, a presidente do órgão, Nailde Pinheiro, informou que o quantitativo de vagas do edital será definido pela comissão organizadora do concurso, a partir de levantamentos internos. Mas em live na manhã desta quarta-feira, 26, Pinheiro Nogueira antecipou que serão 41 vagas para analista judiciário e 10 para oficial de Justiça. Sobre o assunto Camilo confirma que haverá melhoria salarial a servidores do Estado em 2022

Segundo o Sindojus, o Ceará tem hoje 658 oficiais de justiça na ativa. Em 2015, um ano após o último concurso realizado para a categoria, eram 723. Para o presidente da entidade, Vagner Venâncio, o novo certame não irá criar novas vagas, mas sim repor as que hoje estão vagas. “São 45 cargos já existentes, com dotação prevista no orçamento do TJ-CE, faltando apenas vontade política para que venham a ser ocupados. E lembro que existem, ainda, 104 oficiais aptos a se aposentar”, pontua.



O sindicato defende que, para suprir a necessidade das comarcas em todo o Estado, o concurso deve oferecer pelo menos 65 vagas para o cargo de oficial de justiça. “Com o avanço da tecnologia e o uso, inclusive, de robôs, a demanda só aumenta. Para se ter uma ideia, no ano passado, mesmo com cenário de pandemia, foram expedidos em todo o Estado 731 mil mandados para cumprimento por oficiais de Justiça”, argumenta o Sindojus.



