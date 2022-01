Uece vai cobrar passaporte da vacina para matrícula de estudantes

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou nessa segunda-feira, 24, que solicitará aos estudantes o passaporte da vacina. O documento será cobrado no ato da matrícula online, que ocorrerá nos dias 2 e 3 de fevereiro (1ª fase) e nos dias 9 e 10 de fevereiro (2ª fase), pelo sistema Aluno On-line. A informação é do reitor da Uece, Hidelbrando Soares, em entrevista à jornalista Rachel Gomes, da Rádio O POVO/CBN.

A medida está em conformidade com os decretos estaduais nº 34.418, de 27 de novembro de 2021, e nº 34.475, de 16 de dezembro de 2021, do Governo do Estado do Ceará, que estabelece a obrigatoriedade do passaporte de vacinação para acessar equipamentos públicos do Estado.

Assim, no momento da realização da matrícula, os estudantes que anexarem seu passaporte de vacinação terão o acesso aos campi da Uece garantido. Enquanto aqueles que enviarem apenas uma justificativa médica da não imunização estarão impedidos de entrar nos campi, porém, poderão realizar suas atividades em domicílio com acompanhamento, após uma avaliação pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 da Uece.

Os alunos que não apresentarem passaporte ou justificativa poderão, ainda assim, realizar a matrícula, mas não poderão entrar na Uece e não terão acesso às atividades domiciliares. A medida faz parte da preparação da Universidade para o retorno presencial que deve acontecer no dia 7 de março.

De acordo com Hildebrando, a decisão de cobrar o comprovante de vacinação objetiva “receber os estudantes e professores de forma segura, prezando sempre pela saúde e pela vida dos membros” da Universidade. A instituição ainda não finalizou o plano de retomada das atividades presenciais, entretanto, o reitor afirma que o projeto está em processo de discussão e de elaboração e em breve será submetido à deliberação do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

