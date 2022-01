Força-Tarefa do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Ceará é prorrogada

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Em 2021, iniciativa participou de 17 operações no Ceará, que resultaram em 21 prisões preventivas e 17 criminosos presos em flagrante de delito

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) anunciou nesta quinta-feira, 20, a prorrogação do prazo da atuação no Ceará da Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado. Em 2021, conforme balanço divulgado pelo MJSP, a força-tarefa participou de 17 operações, que resultaram em 21 prisões preventivas e 17 criminosos presos em flagrante de delito.



A prorrogação foi publicada na edição da última terça-feira, 18, do no Diário Oficial da União (DOU) e tem vigência de um ano, a contar da data de 29 de dezembro de 2021. O Plano de Forças-Tarefas SUSP de Combate ao Crime Organizado foi lançado em de 2021.



Conforme anunciado pelo ministério, a força-tarefa vai atuar "no desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias e informações, no planejamento e desenvolvimento institucional, na execução de operações policiais conjuntas, na alocação temporária de recursos humanos e materiais com foco e na capacitação e treinamento de recursos humanos para atuar nessas áreas".



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MJSP detalha que a iniciativa tem como objetivo "prevenção, repressão, monitoramento e investigação de grandes organizações criminosas". São ações como isolamento de lideranças do crime organizado no sistema prisional e descapitalização de facções por meio de bloqueio e venda antecipada de bens.



A força-tarefa ainda tem como paradigma a atuação "conjunta, integrada e coordenada" entre as polícias da União e dos estados. "Os quatro eixos de atuação do Plano são: Inteligência de todos os órgãos de segurança pública envolvidos, análise criminal estratégica, policiamento ostensivo de forma especializada e adoção de procedimentos investigativos capazes de dar respostas efetivas e oportunas para a redução e repressão à criminalidade".



Sobre o assunto Ministério Público denuncia 23 homens por chacina na Sapiranga

Grupo armado é morto durante confronto com a PM em Jaguaruana

Operação da Draco prende oito suspeito de tráfico de drogas e de armas

Polícia Federal apreende 1.980 reais em cédulas falsas no Ceará

Sob coordenação da Secretaria de Operações Integradas, atuam na força-tarefa: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e as polícias e perícias estaduais.



“A decisão faz parte do compromisso do Governo Federal de combate às organizações criminosas com respostas efetivas na redução e repressão à criminalidade. Trabalhamos diariamente para fortalecer o enfrentamento ao crime”, declarou o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres.

Relembre algumas ações da Força-Tarefa Susp no Ceará



Em 12 de abril de 2021, quatro homens foram presos em operação da Força-Tarefa SUSP em Canindé (a 117,8km de Fortaleza) portando munições de fuzil calibre 556. Os homens, que não tiveram a identidade divulgada, eram suspeitos de participar de uma facção criminosa, também não divulgada, "de atuação nacional". Um deles tinha era foragido e responde por assalto a carro forte, além de possuir mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Em 18 de março de 2021, Marcos Antônio de Castro Farias, o “VP”, de 46 anos, foi preso após investigação realizada pela Força-Tarefa SUSP. Ele era investigado por participar da organização dos ataques orquestrados pela facção Guardiões do Estado (GDE) em abril e setembro de 2019, sendo procurado pela Polícia desde então.



Em 12 de julho de 2021, dois homens foram presos pela Força-Tarefa Susp em Chorozinho (Região Metropolitana de Fortaleza). Eles eram suspeitos de integrar uma facção criminosa de nome não divulgado. Com eles, foram apreendidos armas, veículo clonado e documento falso. Os nomes dos suspeitos também não foram divulgados.



Em 19 de novembro de 2021, um casal foi preso durante operação integrada das forças policiais estaduais e federais. Eles eram oriundos de Sergipe, onde integravam a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O homem era suspeito de chefiar o PCC naquele estado, sendo responsável por operar um esquema de tráfico de drogas, roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso, conforme a Força-Tarefa. Os nomes deles não foram divulgados.



Tags