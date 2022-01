Chove em pelo menos 63 municípios cearenses nas últimas 24h; veja previsão do tempo

A formação de nuvens no Estado continua acontecendo nesta terça-feira, 18

Choveu em pelo menos 63 municípios em todo o Ceará entre as 7 horas de segunda e 7 horas desta terça-feira*, 18, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os maiores registros de precipitações foram em Acopiara (69 mm), seguido dos municípios de São Benedito (61.4 mm) e de Jucás (50 mm).

Áreas de instabilidade continuam a favorecer a formação das nuvens de chuva no Estado, especialmente entre essa segunda, 17, e esta terça, 18.

Para esta terça, 18, a previsão indica céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva na faixa litorânea, na região da Ibiapaba, no Sertão Central e no Cariri. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva.

Para quarta-feira, 19, previsão de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva em todas as regiões.

No dia 20 de janeiro, a Funceme divulgará o prognóstico climático para o trimestre (fevereiro, março e abril), indicando as tendências para a estação chuvosa de 2022.



*Os dados apresentados pelo calendário de chuvas da Funceme são preliminares e podem ser alterados ao longo do dia

