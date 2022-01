Confira cuidados necessários para evitar proliferação de infecções gripais

As pessoas infectadas devem seguir orientações básicas para evitar a proliferação do vírus, principalmente diante do cenário de aumento das infecções gripais no Estado do Ceará e a lotação das unidades de saúde

Um dia você acorda e começa a sentir os seguintes sintomas: dor na garganta, coriza e o caso pode evoluir até para uma febre. Surge a seguinte questão: é Covid-19 ou Influenza? De qualquer forma, antes de fazer os testes, as pessoas infectadas devem seguir orientações básicas para evitar a proliferação do vírus, principalmente diante do cenário de aumento das infecções gripais no Ceará e da lotação das unidades de saúde.

Segundo a médica e infectologista do Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ), Melissa Medeiros, as orientações que ajudam a diminuir os índices de transmissão das síndromes gripais continuam. As medidas iniciais são o isolamento social, lavar bem as mãos e usar máscara.

Cuidados

Para a infectologista, nesses casos, o importante é se isolar a partir dos primeiros sintomas. Em seguida, é preciso fazer o uso correto da máscara e manter sempre higienização das mãos. Outra precaução é que as pessoas que tiveram contato com o indivíduo sintomático devem se isolar e fazer exame para detectar o coronavírus.

“É difícil se isolar em casa, mas tentem o máximo possível. Nas áreas comuns sempre usem máscara, lavem bem as mãos antes de manipular qualquer objeto. Água e sabão já eliminam o vírus facilmente e ele não sobrevive muito tempo nas superfícies”, argumenta a médica.

Luvas, máscaras e álcool em gel: proteção contra a Covid-19 (Foto: Klaus Hausmann/Pixabay)



Além disso, como a transmissão do vírus é pelo ar, é importante deixar sempre as janelas abertas para ventilar e manter 1,5 m de distância das pessoas adoecidas. Caso todos os moradores da residência estejam contaminados, então não é necessário usar máscara dentro de casa.

Uma outra informação a respeito da contaminação por doenças gripais é a saúde bucal. A dentista Thaynara Aguiar conta que, cada vez mais, vem sendo confirmado que a contaminação direta é pelas gotículas salivares. Diante disso, é válido salientar a importância da saúde bucal nesse momento.

Questionada sobre a necessidade trocar a escova de dentes após o paciente apresentar alguma infecção gripal, ela explica que atualmente não existem estudos que comprovem que o uso da mesma escova possa causar algum tipo de reinfecção, durante e após a infecção por Covid-19, mas recomenda a troca após os sintomas cessarem. “Por questões de cuidados e precauções é válido a troca. Assim como em momentos em que os pacientes estejam com algum tipo de gripe, a indicação do profissional é a troca após a amenização dos sintomas”, finaliza.

Variante

De acordo com Melissa Medeiros, em um período de transmissão da variante Ômicron é preciso ter o máximo de cuidado. “A Ômicron transmite muito mais rápido e para um maior número de pessoas que as outras variantes. Enquanto a variante inicial, Alfa, transmitia para 2-3 pessoas, a Ômicron tem a capacidade de transmitir para 15-20 pessoas, equiparando-se a taxa de transmissibilidade do sarampo”, argumenta.

Sobre os sintomas

A médica explica que no primeiro estudo africano que caracterizou os sintomas clínicos da variante, eles reforçaram os sintomas de dor na garganta e coriza, que não eram comuns no passado recente. “É o que temos visto agora: febre mais baixa por 1-2 dias, fraqueza intensa, dores musculares, dor e sensação de queimação na garganta, coriza com secreção clara que pode confundir com a famosa rinite alérgica”, descreveu.

Após um período de cinco dias, o indivíduo pode apresentar tosse seca persistente. “É importante no caso dos idosos, aqueles com imunidade baixa ou vacinação incompleta, ficar alerta para sintomas de gravidade: sensação de falta de ar aos pequenos esforços, frequência respiratória maior que 24 por minuto, cianose (cor azulada ou acinzentada da pele, das unhas, dos lábios ou ao redor dos olhos) e saturação abaixo de 92”, alerta.

