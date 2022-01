Ameaçada de extinção, ave-símbolo do Cariri ganha homenagem do BBB Vinicius

Ao informar que agora tem conta verificada no Instagram, a equipe do cearense Vinicius, do BBB 22, prestou homenagem ao soldadinho-do-araripe, ave-símbolo do Cariri ameaçada de extinção

O Instagram do cearense Vinicius, do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), ao informar hoje, 17, que está com a conta verificada, prestou homenagem ao soldadinho-do-araripe, ave-símbolo do Cariri ameaçada de extinção.

“Esse é o Soldadinho-do-Araripe, ou Antilophia bokermanni, um pássaro existente unicamente na Chapada do Araripe, principalmente nos municípios de Crato, Barbalha, Araripe e Missão Velha. Infelizmente, o Soldadinho encontra-se ameaçado de extinção”, informa a postagem.

“Por essa razão, precisamos ser conscientes e lutar para que essa espécie tão bela e cheia de significado não desapareça. Lutem por ele!”, recomenda o post.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) atua na conservação do Soldadinho-do-araripe no estado do Ceará, além de outras aves e mamíferos marinhos ameaçados de extinção.

Vinicius é um dos participantes da “Pipoca” com maior número de seguidores nas redes sociais. Somente no Instagram, ele já tem 2,3 milhões. Natural do Crato e autointitulado “influencer de baixa renda”, ele se tornou um dos mais populares antes de entrar na casa. BBB 22 começa no fim da noite de hoje.

Soldadinho-do-araripe completou 25 anos de descoberta

Símbolo da fauna no Cariri cearense, o pássaro soldadinho-do-araripe completou 25 anos de descoberta em dezembro de 2021. Encontrado por pesquisadores em dezembro de 1996, nas encostas da Chapada do Araripe, a ave, com cerca de 15 centímetros de comprimento e 20 gramas de massa, habita exclusivamente no Interior Sul do Estado, podendo ser encontrado apenas nos municípios de Barbalha, Crato e Missão Velha.

Em entrevista ao O POVO no mês anterior, o biólogo Weber Girão contou que o soldadinho tem importância única por ter sido descoberto numa área famosa por revelar fósseis de aves entre as mais antigas do mundo. “É um dos pássaros neotropicais de origem mais recente (11 mil anos), denominado cientificamente de Antilophia bokermanni”, explicou o pesquisador.

Sobre o assunto Justiça anula lei que aprovava construção de casas em Áreas de Proteção Ambiental do Crato

De acordo com Girão, os moradores da região utilizam outros nomes para denominar o soldadinho, como lavadeira-da-mata, levadeiro e língua-de-tamanduá. "Trata-se de uma bela espécie em risco de extinção com a qual estou envolvido há 25 anos", contou. O pássaro é globalmente ameaçado de extinção pela perda de habitat, provocada pelo desmatamento e degradação de mananciais, estando entre as 190 espécies classificadas como “Criticamente em Perigo” de desaparecer no mundo.

Para garantir proteção ao soldadinho, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) criou, em julho de 2019, a Unidade de Conservação (UC) Municipal Refúgio da Vida Silvestre (Revis) Soldadinho-do-Araripe, que corresponde a uma área de 4,4 mil hectares. A ONG cearense Aquasis também realiza trabalho voltado à preservação da espécie desde 2003, ano em que começou a colocar em prática um Plano e Conservação para evitar a extinção da ave.

Tags