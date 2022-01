Dona de bar em Mauriti é presa por tráfico de droga e crime ambiental

A dona de um bar em Mauriti, a 492,8 km de Fortaleza foi presa na última sexta-feira, 7, por agentes da Polícia Militar do Ceará. A mulher foi encontrada com entorpecentes e um galo campina, animal silvestre que precisa de autorização do Ibama para ser criado por pessoas.

Durante as buscas realizadas no imóvel, foram encontrados 11 papelotes de cocaína, uma lata com um pó branco, análogo a cocaína, dois celulares, uma quantia em dinheiro, além da ave, que não tinha nenhum documento comprovando sua origem.

Identificada como Cosma Tavares de Sousa, de 55 anos, juntamente com o material apreendido pela polícia foram levados para a delegacia plantonista de Brejo Santo, onde foi autuada por tráfico de drogas e crime ambiental.