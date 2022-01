Ceará tem em 2021 menor número de roubo de carga desde 2009

Foram 45 ocorrências registradas no ano passado, melhor marca desde o início da série histórica. Também representam uma redução de 28,57% na comparação com 2020

Os roubos de carga no Ceará chegaram em 2021 ao patamar mais baixo já registrado. As 45 ocorrências registradas no ano passado são o número mais baixo desde 2009, ano em que teve início a série. Também representam uma redução de 28,57% na comparação com 2020. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 6, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



O indicador está em queda no Estado desde 2017, ano em que foi registrado o pico de roubo de carga, com 310 ocorrências. A SSPDS atribui a redução a ações das forças de segurança, como o “esforço operacional com policiamento preventivo e ostensivo, além da atuação investigativa”.

Também citou iniciativas em tecnologia, como o Sistema Agilis, que faz parte do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da SSPDS. O sistema permite a identificação de veículos que tenham sido utilizados em crimes ou que tenham ligação com suspeitos. Atualmente, o Ceará conta com mais de 3.300 câmeras integradas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

A SSPDS destaca ainda haver uma delegacia especializada para combater esse tipo de crime, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). "Dotada de policiais especializados no assunto, a DRFVC tem atuado de forma eficaz no combate às ações criminosas no tocante aos roubos e furtos de cargas".



Conforme o titular da DRFVC, o delegado Pedro Viana, a estratégia da especializada consiste em “identificar, monitorar e desarticular as associações criminosas especializadas em roubos e furtos de cargas”. “Uma vez identificadas as associações criminosas, são desencadeadas operações qualificadas para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventivas”, afirma.



“Assim que é comunicada uma ocorrência, equipes da DRFVC comparecem ao local para fazer os primeiros levantamentos, buscando imagens do local do crime, bem como nas proximidades, visando identificar os autores e os veículos utilizados na prática criminosa”, detalha o delegado.

“Antes mesmo do registro do Boletim de Ocorrência (BO), motoristas e ajudantes são submetidos a criteriosa entrevista por parte dos investigadores, os quais visam pegar detalhes do ocorrido, bem como tentar confirmar a veracidade das informações prestadas pelas vítimas. Com o registro dos BOs e tomada de declarações das vítimas, as investigações são iniciadas de imediato, visando identificar os autores e recuperar a carga”, continua o delegado Pedro Viana.



Fortaleza registrou a maioria dos roubos de cargas em 2021 no Estado. Foram 23 casos. Mas também na Capital houve redução: em 2020, haviam sido registrados 37 casos de roubo de cargas, uma diminuição de 37,83%.



A redução nos roubos de carga acompanha a redução nos roubos em geral em 2021. Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) reduziram 10,8% na comparação com 2020, conforme dados da SSPDS. No ano passado, foram registrados 48.141, quando, em 2020, 53.956 ocorrências foram registradas.

Os furtos, porém, apresentam um aumento. Em 2021, foram 44.347 casos registrados, enquanto, em 2020, haviam sido 43.943.



