Brinquedo em parque de diversões quebra e público precisa pular para deixar aparelho no Ceará

Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou em vistoria que o local estava em conformidade com a legislação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Pessoas que estavam em um brinquedo chamado "Surf", no parque de diversões Estrela, em Iguatu — na região Centro-Sul do Ceará —, precisaram sair pulando do aparelho para escapar de acidente após a máquina quebrar durante o uso. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira, 27, e ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, as instalações do parque de diversões foram vistoriadas, estando de acordo com a legislação vigente para o tipo de equipamento. O Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndios (Cepi) afirmou ainda que as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de montagem, saídas de emergência e rotas de fuga também estavam dentro da conformidade.

Segundo o parque de diversões, um rolamento do aparelho foi danificado. No momento em que a falha foi percebida, o brinquedo foi desligado e os funcionários ajudaram os clientes a descer do equipamento.

“O parque lamenta profundamente o incidente, nossa equipe interna atendeu prontamente os que estavam no brinquedo SURF, e de imediato verificamos que não teve nenhum usuário ferido”, disse o parque por meio de nota publicada no Instagram.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Nijair Araújo afirmou que o proprietário do parque enviou o brinquedo a Fortaleza para passar por perícia e conserto.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais de pessoas que estavam presentes no local, é possível ver os usuários do brinquedo pulando de cima do equipamento com o auxílio de funcionários do parque.



