PRF apreende mais de 40 kg de cocaína em Caucaia

Cerca de 41,9 kg de cocaína foram apreendidos por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal na manhã desta segunda-feira, 27. A apreensão ocorreu durante fiscalização conjunta no quilômetro 405 da BR-020, em Caucaia, distante 15 km da Capital.

Sobre o assunto 30 quilos de cloridrato de cocaína apreendidos em Acaraú são avaliados em mais de R$ 5 milhões

Suspeito de assalto é morto e adolescente é baleado no Vila Velha

Polícia Rodoviária aplica mais de 15 mil testes do bafômetro no Natal

Por volta das 11 horas, os policiais abordaram um veículo utilitário, de transporte de cargas. Durante a fiscalização, os agentes desconfiaram das atitudes do motorista e decidiram investigar de maneira aprofundada.Foram encontrados 39 tabletes de cloridrato de cocaína, forma pura da droga, escondidos no interior do veículo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A apreensão totalizou 41,9 kg da droga, o equivalente a cerca de R$ 5 milhões. O motorista foi preso em flagrante, e o material apreendido foi conduzido à Polícia Federal para os devidos procedimentos legais.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags