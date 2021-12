Inmet emite alerta de fortes chuvas para 97 municípios do Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o Ceará, nesta terça-feira, 28, dois dias após o aviso publicado no último domingo, 26. A previsão abrange os 184 municípios do Estado, que estão sob risco de fortes precipitações, acompanhadas de rajadas de vento, pelo menos até esta quarta-feira, 29. Um novo prognóstico deve ser divulgado pelo órgão na quinta-feira, 30, referente ao restante da semana.



No alerta, 87 municípios foram classificados no nível amarelo, que representa “perigo potencial” de chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. O boletim também prevê possibilidade de ventos intensos (40 e 60 km por hora), interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As chances disso acontecer, no entanto, são consideradas baixas.



Nas outras 97 cidades, classificadas no nível vermelho, que representa “perigo”, as atenções devem ser redobradas. Nessas localidades, o volume de chuvas esperado pode variar de 30 a 50 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia. Já a velocidade dos ventos deve alternar de 60 km/h a 100 km/h, quadro que favorece a possibilidade de temporais intensos com fortes pancadas de chuva, raios e ventania constante.



Diante dos riscos, o Inmet recomenda que durante as chuvas, em caso de fortes ventos, não se busque abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Outra orientação é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. “Se possível, também desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia”, acrescenta o órgão.



Eventuais danos causados por chuvas devem ser comunicados à Defesa Civil, por meio do telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, que atende pelo número 193. Ambas as ligações podem ser feitas gratuitamente de qualquer ponto do Estado. Os serviços funcionam em regime de prontidão, 24 horas por dia.

Previsão Funceme



As possibilidades de chuvas no Ceará apontadas pelo Inmet coincidem com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Contudo, o órgão local prevê que as precipitações serão de intensidade fraca a moderada e de forma isolada e passageira. Para esta terça-feira, 29, há condições favoráveis para chuvas no litoral e no Maciço de Baturité, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, além das regiões Jaguaribana e do Cariri.



Já na quinta, 30, quando também há previsão de chuvas, o grau de intensidade pode variar de fraco a forte, com destaque para o centro-norte do Estado. Conforme a Funceme, as precipitações devem ocorrer em virtude de uma combinação de fatores, entre eles o surgimento de áreas de instabilidade e a influência de características climatológicas locais, como temperatura, relevo e umidade.



Confira a previsão completa para os próximos dois dias:



Quarta – 29/12: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.



Quinta – 30/12: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.



Veja a relação dos municípios classificados pelo Inmet no nível de alerta vermelho (perigo de chuvas intensas):



