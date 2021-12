12 vítimas de afogamento foram salvas em praias cearenses durante o fim de semana

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) resgatou 12 vítimas de afogamentos em Fortaleza e no município de Caucaia entre sexta-feira, 24 e o domingo, 26. A maioria dos atendimentos ocorreu na Praia do Futuro, na Capital. Além dos resgates, 1.579 prevenções de afogamentos foram realizadas na faixa litorânea cearense.

Segundo os agentes de segurança, sete pessoas foram resgatadas em Fortaleza. Desse número, três eram turistas do Piauí. Durante o fim de semana, foram realizadas ações para evitar afogamentos e possíveis aglomerações nas Praias do Futuro e do Caça e Pesca. Ao todo, 822 prevenções foram executadas na faixa de areia da Capital. As ações também ocorreram nas praias de Caucaia, de Jericoacoara e de Aracati.



Em Caucaia, quatro pessoas da mesma família e uma outra jovem de 23 anos foram resgatadas do mar. O CBMCE informou, ainda, que 273 prevenções na faixa de areia do município foram realizadas.

Para as ações, o Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) disponibilizou 52 guarda-vidas que foram distribuídos em 21 postos. Também foram utilizados sete quadriciclos, cinco viaturas 4×4, e quatro motos aquáticas. As ações ainda tiveram apoio de duas ambulâncias do tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU).



