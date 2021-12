Capivara é vista em lagoa do bairro Cajazeiras; veja vídeo e saiba o que fazer

Na noite desse domingo, 26, uma capivara teria aparecido na Lagoa do bairro Cajazeiras. O vídeo foi gravado por um morador da região que divulgou as imagens na sua conta pessoal do Instagram. De acordo com a Policia Militar do Ceará (PMCE), através do Batalhão da Polícia do Meio Ambiente (BPMA), nenhum chamado ou contato para averiguar a situação do animal foi feito ao órgão.

O BPMA diz que normalmente a proliferação desse tipo de animal ocorre quando o ambiente tem muita área verde, com muito capim, principal alimento desses roedores. Elas também gostam de lugares onde há água, uma vez que, as capivaras são animais que vivem tanto na água como na terra.



No vídeo é possível ver uma vegetação propícia à aparição dos bichinhos. Esses roedores de tamanhos avantajados geralmente ganham a simpatia da população. Porém, mesmo calmos e bonitinhos, é preciso ficar em alerta, já que as capivaras não estão acostumadas com a aproximação dos humanos

Por serem roedores elas possuem dentes grandes, assim, é necessário ter atenção para não ser mordido, já que machuca bastante. Outro problema do bicho, é o fato dele poder transportar em seu corpo uma espécie de carrapato, chamado “carrapato estrela", transmissor da febre maculosa, a qual leva sérios riscos ao ser humano, inclusive à morte.

"A princípio, nunca tente fazer a captura do animal, pois ele pode se sentir ameaçado e se tornar agressivo por estar fora do seu habitat natural. Nesses casos, o correto é acionar os órgãos competentes, podendo ser o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) ou o Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA)", alerta a PMCE.



Em artigo divulgado pela prefeitura de Itajái-SC, a enfermeira do Setor de Zoonoses da cidade, Jacqueline Koch, explica como o parasita age quando entra em contato com o ser humano: “A transmissão da febre ocorre através da picada do carrapato infectado no homem. Há necessidade que o carrapato fique aderido no corpo por algumas horas, para que a doença seja transmitida. O fato do parasita ser muito pequeno dificulta a identificação do mesmo”.

Os sintomas da febre maculosa são: febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e lesões na pele (manchas avermelhadas). Sem os devidos cuidados logo no início, a doença pode se agravar e levar à morte. É recomendado, portanto, que as pessoas não mantenham contato físico com as capivaras, tirar fotos e observar o bichinho já é o bastante.



O que fazer caso você encontre uma capivara em áreas urbanas

- Nunca tente fazer a captura do animal, pois ele pode se sentir ameaçado e se tornar agressivo por estar fora do seu habitat natural;

- Acione os órgãos competentes: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) ou a PMCE - Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), por meio do 190.



É considerado crime ambiental caçar, maltratar, abater ou praticar qualquer abuso contra capivara e a outros animais silvestres. A punição vai de multa até prisão, conforme a PMCE.

