PM reforça patrulhamento de rodovias na operação "Natal Seguro 2021"

Repórter do caderno de Cidades

O BPRE contará com o efetivo de 393 policiais, 46 viaturas, 30 motocicletas e 16 guinchos, com foco em trechos de saída da Capital para o interior do Estado e em regiões praianas e serranas

O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar, iniciou nesta quinta-feira, 23, a operação Natal Seguro 2021. Até o domingo, 26, a PM incrementará as fiscalizações nas rodovias estaduais, sobretudo, em trechos de saída da Capital para o interior do Estado e em regiões praianas e serranas, com blitz-barreiras e blitz itinerantes.

O foco serão as vias de maior incidência de acidentes e a garantir fluidez do trânsito. O BPRE contará com o efetivo de 393 policiais, 46 viaturas, 30 motocicletas e 16 guinchos. A operação ainda terá apoio dos demais órgãos fiscalizadores de trânsito, como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

"Para o cumprimento de abordagens e fiscalização do trânsito nas estradas haverá um reforço policial em Postos de Fiscalização Avançada (PFAs) e nos Postos de Fiscalização Fixa (PFFs)", informou a PM.

"A PMCE objetiva promover a conscientização dos usuários das vias terrestres para dirigir com responsabilidade e respeito às leis de trânsito para que o cidadão cearense e turistas tenham uma viagem tranquila e segura, sem esquecer as diretrizes do decreto governamental de combate ao Covid-19".



Orientações para os condutores elaboradas pela PMCE:

• Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar. Verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de pára-brisa e itens de iluminação e sinalização;

• Redobre sua atenção na estrada, respeite a sinalização e trafegue sempre em velocidade segura.

• Não esqueça de ligar os faróis mesmo durante o dia, isso permite que seu veículo fique mais visível aos outros motoristas.

• Mantenha a distância de segurança do veículo da frente.

• Não ingerir bebida alcoólica e dirigir.

• Não fazer uso de celular ao volante.

• Fazer uso do capacete.

• Usar o cinto de segurança e fazer com que todos usem, inclusive aos ocupantes do banco traseiro.

• Realizar a ultrapassagem com segurança.

